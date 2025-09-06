Verstappen: "Pole fantastica, provo a fare magie"

"Questa è una magia? Io ci provo. E' una pole fantastica, sono felice. La macchina ha funzionato meglio, è un grande momento per noi". Non trattiene la felicità Max Verstappen dopo la pole position a Monza, con il nuovo record della pista (1'18"792), davanti alle due McLaren. "A Monza con così poco carico - aggiunge il campione del mondo alla tv della Formula 1 - è sempre difficile azzeccare il giro, è molto più facile sbagliare una frenata".