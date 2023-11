Verstappen vince la pole in Brasile, Leclerc secondo in F1 Max Verstappen ha ottenuto la pole del GP del Brasile di Formula 1. Le McLaren di Norris e Piastri partiranno rispettivamente settima e decima. La Q3 è stata interrotta a causa di un violento temporale. È l'11ma pole stagionale per Verstappen, colta prima dell'arrivo del maltempo.