Via libera ai tecnici sportivi dei gruppi militari: pubblicato il decreto legge

Arriva il via libera per l'impiego libero di tecnici dei gruppi sportivi militari e civili dello Stato da parte delle federazioni sportive. In Gazzetta ufficiale e' infatti stato pubblicato un decreto legge sulla pubblica amministrazione, il n.25 del 14 marzo, che all'articolo 13.2 modifica le precedenti norme sbloccando la posizione di "atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato" che siano "riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del Coni, del Cip, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche".

"Con l'approvazione del decreto e la sua pubblicazione in Gazzetta si conclude e risolve definitivamente il tema dei tecnici ed altre figure di primaria importanza per le squadre nazionali, appartenenti ai gruppi sportivi militari", sottolinea con soddisfazione Angelo Cito, presidente della Fita, Federazione italiana taekwondo, che nei mesi scorsi aveva sollevato il caso dopo il 'richiamo', tra gli altri, del tecnico della nazionale Claudio Nolano da parte del gruppo delle Fiamme Oro.

"Sono felice si sia riusciti finalmente a concludere positivamente un iter che ci mette ora, come federazioni, in condizione di poter utilizzare e rafforzare una collaborazione con i gruppi sportivi militari e civili nell'interesse delle squadre nazionali - aggiunge Cito - Ringrazio tutte le persone e le istituzioni, in primis il ministro Andrea Abodi, che hanno fatto in modo che si potesse finalmente approvare una norma, ormai diventata urgente per il fatto che sono già state avviate le attività di preparazione ai prossimi circuiti del Grand Prix, ai Mondiali e alla prossime Olimpiadi". "Questa norma - conclude il presidente della Fita - facilita il nostro lavoro, nell'interesse dello sport e dell'Italia che siamo onorati di rappresentare".