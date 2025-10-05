Vieira "bene primo tempo, poi qualità Napoli ha prevalso"

"Abbiamo giocato un primo tempo molto bene, sotto l'aspetto tattico, l'aggressività. Poi però la nostra intensità della prima frazione è calata nella ripresa e lì la differenza è stata fatta dalla qualità del Napoli". Lo ha detto il tecnico del Genoa Patrick Vieira a Dazn dopo il ko con il Napoli.

"Nella ripresa abbiamo giocato - ha detto Vieira - troppo indietro e loro hanno passato quasi tutto il tempo con la palla ai piedi, a quel punto è diventato complicato giocare come ci eravamo preparati. Il nostro obiettivo era essere alti e mettere pressione, è andata bene nel primo tempo, poi la qualità dei tanti campioni azzurri è emersa e noi su tante occasioni abbiamo mancato esperienza. I nostri giovani stanno crescendo, questa squadra li spingerò a crescere, Ellertsson, Sabeli hanno lavorato bene come tanti compagni e questi sono buoni segnali. Ekhator? Ha mostrato che il Genoa lavora molto nell'accademia e per crescere ancora devono giocare e da queste partite si impara tanto per loro, fare gol così come ha fatto lui oggi ti dà fiducia e li fa crescere tanto".