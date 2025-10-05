Vieira "bene primo tempo, poi qualità Napoli ha prevalso"
Ekhator ha mostrato che il Genoa lavora bene nell'accademia
"Abbiamo giocato un primo tempo molto bene, sotto l'aspetto tattico, l'aggressività. Poi però la nostra intensità della prima frazione è calata nella ripresa e lì la differenza è stata fatta dalla qualità del Napoli". Lo ha detto il tecnico del Genoa Patrick Vieira a Dazn dopo il ko con il Napoli.
"Nella ripresa abbiamo giocato - ha detto Vieira - troppo indietro e loro hanno passato quasi tutto il tempo con la palla ai piedi, a quel punto è diventato complicato giocare come ci eravamo preparati. Il nostro obiettivo era essere alti e mettere pressione, è andata bene nel primo tempo, poi la qualità dei tanti campioni azzurri è emersa e noi su tante occasioni abbiamo mancato esperienza. I nostri giovani stanno crescendo, questa squadra li spingerò a crescere, Ellertsson, Sabeli hanno lavorato bene come tanti compagni e questi sono buoni segnali. Ekhator? Ha mostrato che il Genoa lavora molto nell'accademia e per crescere ancora devono giocare e da queste partite si impara tanto per loro, fare gol così come ha fatto lui oggi ti dà fiducia e li fa crescere tanto".
