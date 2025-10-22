Vienna Open, Cobolli e Berrettini agli ottavi
Esordio vincente per i due azzurri
Flavio Cobolli e Matteo Berrettini partono bene al Vienna Open. All'esordio nei 16mi del torneo ATP 500 il primo ha battuto il ceco Tomas Machac in due set (7-6, 6-2). L'azzurro, numero 22 del mondo, al secondo turno potrebbe affrontare Jannik Sinner, qualora l'ex n.1 del ranking riesca in serata a superare il tedesco Altmaier.
Berrettini, numero 59 del mondo, ha eliminato l'australiano Alexey Popyrin (n.48) con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 35 minuti. Negli ottavi domani Berrettini affronterà il britannico Cameron Norrie (n.35).
