Villareal-Barca a Miami annullata, la Liga 'occasione sprecata'

Villareal-Barcellona a Miami non si giocherà e per Liga si tratta di una occasione persa. Dopo la cancellazione del match del campionato spagnolo che si doveva disputare in Florida ma che aveva sollevato polemiche, proteste e diversi ricorsi (anche in campo i giocatori sono rimasti immobili 15 secondi dopo il fischio d'inizio), il presidente dei club del massimo campionato iberico, Javier Tebas, uno dei primi sostenitori della trasferta in America contrattacca e se la prende con quanti "hanno passato anni a fare pressione sugli arbitri, a costruire narrazioni distorte o a usare la pressione politica e mediatica come strumento sportivo".

Tebas, in un post su X, ha giudicato "un'occasione persa per il calcio spagnolo" la decisione di fare marcia indietro. Il capo della Liga sottolinea "la visione chiusa e provinciale" e avverte che "le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni che lo governano, che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali", sottolineando che la Liga "continuerà a lavorare, con rigore e convinzione, per mantenere competitivo il calcio spagnolo, opponendosi a coloro che cercano di distruggerlo".

E aggiunge che "l'integrità della competizione" è invocata da coloro che da anni mettono in discussione quella stessa integrità, facendo pressione di ogni tipo. "Il calcio spagnolo ha perso l'opportunità di progredire, di rafforzare il proprio futuro - scrive Tebas -. L'ingenuità e la passività dei leader europei che non riescono a distinguere l'insignificante dall'essenziale. La difesa della tradizione viene invocata da menti ristrette e provinciali, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni di governo, che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, il vero motore dell'industria calcistica in Europa".