Vincenzo Italiano soddisfatto del pareggio 1-1 tra Bologna ed Empoli

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, si accontenta del pareggio per 1-1 a Empoli: "Non si può sempre avere ritmi altissimi anche se uno li pretende e pensa di volerli. Merito principalmente dell'Empoli che ci è saltato subito addosso, e ci ha sporcato tutti i palloni, soprattutto nel primo tempo. Anzi - aggiunge Italiano - è stato un bene averla pareggiata perché si poteva mettere male nel prosieguo questo match".

"Potevamo fare qualcosa di più, forse, ma il nostro avversario ci ha limitati - prosegue Italiano -. Per noi è comunque una prestazione che ci consente di muovere la classifica e da domani si riparte".

La grande prova di mercoledì in Champions ha tolto energia ai rossoblù, fa capire l'allenatore: "Non è semplice essere sempre con il furore a mille. Ci può stare un calo, avevamo speso tantissimo. È giusto mettere in campo gare di grande ritmo ma quando non riesci importa non perdere".