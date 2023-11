Vinicius gravemente infortunato, stop fino a febbraio in pericolo

L'infortunio riportato giovedì notte da Vinicius Junior con il Brasile nella partita delle qualificazioni mondiali del Sudamerica contro la Colombia è più grave del previsto. Il Real Madrid, club di appartenenza del giocatore, ha fatto sottoporre il calciatore ad esami strumentali, che hanno evidenziato uno strappo al bicipite femorale con coinvolgimento del tendine distale della gamba sinistra. Il Real non ha fatto previsioni sui tempi di recupero, ma è probabile che Vinicius debba affrontare un lungo stop. Secondo l'edizione online di 'Marca', il brasiliano dovrebbe rimanere fuori per due mesi e mezzo, e quindi tornare in campo a inizio febbraio: l'obiettivo potrebbe essere quello di recuperare Vini jr. in tempo per il derby contro l'Atletico Madrid del prossimo 4 febbraio, in modo che poi possa essere pronto per gli ottavi di finale di Champions League.