Vinicius prolunga al Real Madrid fino al 2027

L'attaccante della nazionale brasiliana Vinicius Jr, 23 anni, ha prolungato fino al 2027 il suo contratto con il Real Madrid, a cui è arrivato nel luglio 2018, ha annunciato il club spagnolo. "Il Real Madrid e Vini Jr. hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027", si legge in un comunicato del club della Merengue. In sei stagioni, ricorda il Real, Vinicius ha collezionato 235 presenze, segnando 63 gol e vincendo nove trofei, tra i quali la Champions League nel 2022, quando segnò la rete decisiva per la conquista della 14esima Coppa dei Campioni del club.