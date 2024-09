Vinicius,via Mondiali da Spagna se non fa di più contro razzismo

"Da qui al 2030 c'è ancora un buon margine di tempo per migliorare le cose, quindi spero che in Spagna possano evolversi e capire quanto sia grave insultare una persona per il colore della sua pelle. Ma se da qui al 2030 le cose non miglioreranno, credo sia giusto togliere alla Spagna i Mondiali del 2030 (li ospiterà assieme a Portogallo e Marocco ndr)". Lo ha detto Vinicius Junior, stella del Real Madrid e del Brasile, fatto più volte oggetto di insulti razzisti negli stadi spagnoli, in un'intervista alla Cnn. Vinicius ha poi rivelato che con i suoi compagni del Real ha fatto un patto: al prossimo episodio di di razzismo, nei confronti del brasiliano o di un altro, tutta la squadra lascerà il campo: "ne abbiamo parlato più volte, e abbiamo deciso che la prossima volta, se accadrà, ce ne andremo tutti insieme".