Violenza sulle donne, convegno Us Acli alla Camera domani

"Cambiare per Vincere Insieme: Lo Sport contro la Violenza sulle Donne". È questo il titolo della giornata che l'Unione Sportiva ACLI organizzerà domani, 27 novembre, alle ore 10.00 presso la Camera dei Deputati, nella Nuova Aula Gruppi Parlamentari (Via di Campo Marzio 78, Roma), in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne che si è tenuta due giorni prima (il 25 novembre). Dopo i saluti istituzionali del Vice Presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, del Presidente Nazionale dell'US Acli, Damiano Lembo, del Presidente della Nazionale Italiana Parlamentari, Gioacchino Alfano, del Presidente della Commissione Eco Mafie, Jacopo Morrone, della Responsabile Coordinamento Donne delle ACLI, Chiara Volpato, e della Vice Presidente Vicaria del Coni, Silvia Salis, il focus si sposterà sul connubio tra donna e sport che ancora oggi vive di pregiudizi e barriere. Nel corso del convegno, moderato dalla giornalista Rai Simona Cantoni, tra gli interventi in programma ci saranno quelli del Presidente della Serie B di Calcio, Mauro Balata, della Responsabile del Settore Femminile dell'AS Roma, Elisabetta Bavagnoli, della Componente del CdA di Sport e Salute, Maria Spena, del Capogruppo Commissione Femminicidi di Fratelli d'Italia, Sara Ferrari, del Campione del Mondo del 2006, Simone Perrotta. Previste anche le testimonianze dell'ex schermitrice Elisa Di Francisca, due volte oro olimpico a Londra 2012, e dell'avvocato Enrico Sirotti Gaudenzi, autore del libro "Codice Rosso".