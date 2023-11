Virtus batte Asvel 87-84 in Eurolega, esordio vincente per Pozzecco

Nel giorno dell'esordio di Pozzecco sulla panchina dell'Asvel Villeurbanne in Eurolega, la Virtus Bologna ottiene la sua quarta vittoria su cinque partite disputate in Europa. Ci riesce al termine di un match sempre equilibrato, deciso da una palla persa di Lauvergne e da un canestro di Cordinier a soli 13 secondi dalla fine. A brillare sono i soliti Shengelia e Belinelli, con 18 e 16 punti rispettivamente. Nonostante l'ottima prestazione di Fall sotto canestro, Pozzecco non riesce a cambiare la pelle all'Asvel Villeurbanne. La squadra francese, fin qui deludente e cenerentola delle prime quattro giornate di Eurolega, ha tenuto testa alla Virtus Bologna, una delle squadre più in forma della competizione, ma alla fine è stata sconfitta. La vittoria è andata a Banchi con il punteggio di 87-84, grazie al guizzo della coppia Shengelia-Cordinier a pochi secondi dalla fine. Con la Virtus sopra di uno, il georgiano ha rubato palla a Lauvergne e il francese si è preso la responsabilità del canestro decisivo in penetrazione.