Vissel Kobe vince la J-League, il Giappone festeggia

Con un giorno di anticipo, il Vissel Kobe ha vinto per la prima volta nella sua storia il campionato di calcio giapponese, la J-League, nell'anno in cui il suo beniamino, Andres Iniesta, ha lasciato la squadra dopo 5 anni di militanza nella massima serie nipponica. La vittoria in casa per 2-1 sul Nagoya Grampus ha permesso al Vissel di accumulare un vantaggio di 4 punti sulla seconda in classifica, i campioni in carica dello Yokohama Marinos, che ieri non sono andati oltre un pareggio con il Niigata. Dopo aver sostituito diversi allenatori nella scorsa stagione e aver lottato per non retrocedere, le fortune della squadra guidata da Takayuki Yoshida sono cambiate all'inizio del campionato in febbraio, con le convocazioni dell'ex campione del Barcellona sempre più sporadiche, prima del suo addio definitivo a luglio, in direzione Emirati Arabi Uniti. Dall'arrivo di Iniesta, nel 2018, l'unico titolo vinto è stato la Coppa dell'Imperatore nel 2019, nonostante la sfilza di campioni, da Lukas Podolski a David Villa, assoldati a suon di milioni di dollari dal presidente Hiroshi Mikitani, patron della casa d'aste online Rakuten e considerato uno degli uomini più ricchi del Giappone. Tra i protagonisti che hanno guidato la squadra nella stagione che si sta per concludere, l'attaccante 33enne ex Werder Bremen, Yuya Osako, escluso sorprendentemente dai Mondiali in Qatar, e oggi capocannoniere della J-League con 22 goal.