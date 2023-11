Vittozzi vince Coppa del Mondo di Biathlon a Oestersund

Lisa Vittozzi ha dominato l'individuale femminile di Oestersund nella Coppa del Mondo, regalandosi una fantastica giornata sulla pista svedese. La ventottenne sappadina, partita con il pettorale rosso di vincitrice della Coppa del mondo della specialità nella stagione precedente, ha dimostrato la sua consueta precisione al poligono (19/20), ma soprattutto ha mostrato una condizione eccellente sugli sci, che le ha permesso di prendere un piccolo ma decisivo vantaggio su Franziska Preuss, che ha lottato fino all'ultimo centimetro per la vittoria. Per Vittozzi, che ama particolarmente la pista svedese, si tratta della quarta vittoria e del ventunesimo podio individuale della sua carriera, oltre che del quarto podio consecutivo nella specialità. Al terzo posto si è classificata l'altra tedesca Vanessa Vogt, mentre al quarto posto ha concluso la norvegese Karoline Knotten con un errore a 46″5. La diciassettesima posizione è stata occupata da Dorothea Wierer: l'altoatesina, che fino all'ultimo poligono era in lizza per un posto fra le prime cinque, ha commesso due errori che l'hanno retrocessa, ma ha fatto vedere buone cose nonostante l'influenza dei giorni scorsi. In classifica generale Vittozzi conferma il pettorale rosso di leader della specialità e indossa anche quello giallo di leader, come già nel 2019 e sempre in Svezia.