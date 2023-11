Vlhova vince 2/o slalom Levi, azzurre sempre dietro

Dopo il successo nella gara di sabato, la slovacca Petra Vlhova in 55.92 e' al comando della prima manche del 2/o slalom di cdm di Levi. Seconda con un buon distacco la statunitense Mikaela Shiffrin in 56.68 e terza la svedese Sara Hector in 56.76. Tempi alti anche in questa gara invece per le azzurre. La trentina Martina Peterlini e' la migliore ma solo in 58.84. Poi , gia' tutte fuori tempo massimo e dunque escuse dalla seconda manche, ci sono Beatrice Sola in 59.17, Marta Rossetti in 59.29, Emilia Mondinelli in 59.44, Lara Della Mea in 59.70, Anita Gulli in 59.73 e Verena Tschurtschenthaler in 1.00.25 mentre e' finita fuori Lucrezia Lorenzi. Seconda manche alle 13.