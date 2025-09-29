Volley: Gianni 'scuola italiana la n.1, arriverà oro olimpico'

La pallavolo italiana è la più forte al mondo per la scuola. A partire dalla formazione degli allenatori fino a tutto il lavoro dei club e della federazione ti porta ad avere atleti di livello, che poi vanno cresciuti all'interno dei club". Così Andrea Giani, ex azzurro della 'generazione di fenomeni' nell'era Velasco, e ora ct della Francia di pallavolo, spiega il dominio del volley azzurro, campione del mondo prima con le donne e poi con gli uomini.

Giani, intervenendo a Radio anch'io Sport, ha parlato anche della maledizione dell'oro olimpico. "Quella è un'altra storia, dall'89 a oggi abbiamo vinto tutto e manca solo quello: ma arriverà".

Complimenti a Ferdinando De Giorgi, ex compagno di nazionale e ora ct dell'Italia: "È un allenatore vincente che ha tanta esperienza, in Italia e all'estero. Quando vinci, vuol dire che hai qualità indiscusse. Poi è una grande persona, ha un suo metodo, dalla disciplina alla parte tecnica, le sue squadre giocano sempre bene. Sotto pressione è riuscito ad arrivare a vincere e rivincere".