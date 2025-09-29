Volley: Manfredi "bambini in fila, aprite palestre delle scuole"

"Aprite le palestre scolastiche ai bambini che vogliono giocare a pallavolo: non sono della burocrazia, ma della comunità". E' l'appello lanciato dal presidente della Federpallavolo, Giuseppe Manfredi, al telefono con l'ANSA da Abu Dhabi dove sta rientrando in Italia con la nazionale laureatasi ieri campione del mondo.

"La pallavolo italiana è un sistema virtuoso, con una sola nota dolente: gli impianti - spiega - È già boom di tesserati, ma dopo i Mondiali di donne e uomini non potremo accontentare i tanti bambini in fila. Non si possono lasciare vuote le palestre scolastiche: col ministro Abodi forse siamo vicino alla soluzione".