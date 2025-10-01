Volley: Simone Anzani lascia la nazionale, 'grazie Italia'

"Questa che indosso al collo è una medaglia, ma la mia medaglia più grande siete voi, compagni di squadra." Con queste parole Simone Anzani ha iniziato il suo discorso con il quale ha ufficializzato l'addio alla nazionale, nella cena di Manila per festeggiare il titolo Mondiale vinto in finale contro la Bulgaria.

Il centrale azzurro, 33 anni, ha indossato per 211 volte la maglia dell'Italia, ha vinto una medaglia d'argento nella World Cup 2015, un bronzo agli Europei dello stesso anno, l'oro europeo nel 2021, due titoli Mondiali (2022 e 2025) un argento nella Nations League 2025.

"Voglio ringraziare ognuno di voi. Sapete tutti che ho passato due anni difficili, perché non sapevo se avrei potuto essere ancora con voi, se avrei ancora potuto fare ciò che amo: giocare a pallavolo le parole del campione di Como -. Sapete che il mio obiettivo più grande era quello di partecipare all'Olimpiade e ora, dopo questo Mondiale, è arrivato il momento per me di fermarmi con questa maglia, perché lo devo alla mia famiglia e a tutte le persone che si sono sacrificate per me. Lo devo alle mie bambine, che tante volte sono state senza il loro papà".

"Con la Nazionale ho vissuto tante gioie, come oggi, ma anche dolori dopo qualche sconfitta - ha aggiunto Anzani - Voglio ringraziare tutti voi, il coach, tutto lo staff, il presidente e tutta la federazione, che mi sono sempre stati vicini."