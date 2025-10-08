Volley: Velasco 'orgogliosi, non ci si deve abituare a vincere'

"Siamo orgogliosi, è un riconoscimento del Paese alla pallavolo. Entrambe le nazionali sono riuscite a vincere e prima di noi solo l'Unione Sovietica ci era riuscita. Ci si abitua alle vittorie? Se ci si abitua è la volta che si perde. Quando leggo di 'invincibili' mi viene l'orticaria". Lo ha detto il ct della nazionale femminile di volley, Julio Velasco, all'ingresso al Quirinale dove le due squadre azzurre saranno ricevute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Gli avversari sognano di batterci, si allenano più di prima - ha aggiunto Velasco - e si sa che ripetersi è sempre piu difficile. Noi dobbiamo allenarci come se avessimo perso. Le motivazioni non vanno allenate, i grandi campioni le hanno anche dopo aver vinto. Abbiamo gli Europei che qualificano per le Olimpiadi e si vuole vincere il prossimo Mondiale".

"Come si gestisce la pressione? Non leggo niente e non ho social - ha anche detto -. Suggerisco alle ragazze di fare lo stesso, ma non mi danno retta. Per questo scelgo di isolarmi", ha aggiunto. Sul segreto per vincere, poi, aggiunge come "bisogna giocare meglio degli altri, ma è chiaro che quando c'è armonia é più facile", ha concluso.