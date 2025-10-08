Volley:le due nazionali al Quirinale per incontro con Mattarella

Le nazionali maschili e femminili di volley, reduci dai successi mondiali, sono arrivate al Quirinale dove saranno ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad attendere gli azzurri e le azzurre tanti tifosi con bandiere e striscioni con gli atleti che si sono fermati a scattare selfie e firmare autografi. Tra i più acclamati Anzani ed Egonu, oltre ai tecnici De Giorgi e Velasco.