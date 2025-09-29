Von der Leyen, "complimenti al Team Europa nella Ryder Cup"
'Esempio di squadra e unità, il denaro non può comprare tutto'
"Congratulazioni al Team Europe per l'incredibile risultato ottenuto nel mantenere la Ryder Cup. Un brillante esempio di spirito di squadra e unità europei. Il denaro non può comprare tutto questo. Congratulazioni!". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen commentando il risultato alla competizione a squadre di golf.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su