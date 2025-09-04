Vuelta: Ayuso vince la 12/a tappa, Vingegaard resta leader

Lo spagnolo Juan Ayuso (Uae Emirates) ha vinto la 12/a tappa della Vuelta, Laredo-Los Corrales de Buelna, di 144.47 km, battendo in una volata a due all'arrivo il compagno di fuga e connazionale Javier Romo. La maglia rossa di leader della classifica resta al danese Jonas Vingegaard, arrivato con distacco di oltre sei minuti, insieme con tutti gli uomini di classifica, risparmiando le forze in vista della tappa di domani di oltre 200 chilometri con arrivo sulla dura salita di Angliru. Per il team Uae Emirates è il quinto successo in questa edizione della corsa mentre è il secondo per Ayuso.

All'indomani di una frazione interrotta prima del traguardo a causa di una protesta filo-palestinese i Bilbao, la tappa odierna non ha registrato problemi di ordine il pomeriggio è stato molto più tranquillo. Lungo il percorso sono state esposte bandiere palestinesi ma non ci sono stati disagi. Dopo i primi chilometri, una quarantina di corridori si è staccata dal gruppo, con altri che hanno colmato il distacco per creare una fuga di ben 52 uomini. Il gruppo ha messo quasi cinque minuti tra sé e quello più numeroso della maglia rossa Vingegaard. Verso il finale, Ayuso ha cercato l'affondo, seguito da Romo, che però ha perso la volata. Staccati di una quindicina di secondi sono arrivati poi il francese Brieuc Rolland e altri corridori, tra i quali l'italiano Giovanni Aleotti, 16/o.