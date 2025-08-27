Vuelta: Crono squadre; manifestanti Pro Pal bloccano Israel Tech

Momenti di grande tensione oggi nel corso della quinta tappa della Vuelta, tornata in territorio spagnolo dopo la 'parentesi' italiana. Oggi si è corsa una cronometro a squadre di 24,1 km con partenza e arrivo a Figueras, e manifestanti filo-palestinesi hanno tentato di bloccare i corridori dell'Israel-Premier Tech mentre stavano svolgendo la loro prova. Diverse persone con striscioni e bandiere palestinesi hanno cercato di ostacolare l'azione del team di proprietà del miliardario israelo-canadese Sylvan Adams, interrompendone l'azione per qualche secondo.

In particolare, in un video che circola sui social media si vedono tre persone che reggono uno striscione con la scritta "Neutralità è complicità. Boicotta Israele" in catalano, prima di essere allontanate dai commissari di gara. Alcuni corridori dell'Israel Tech sono stati costretti a rallentare, ma non sono stati segnalati incidenti. Il team Israel-Premier Tech, oggi alla fine 19/o su 23 partecipanti, era stato preso di mira anche durante il Tour de France.

La tappa è stata vinta dalla UAE Emirates di Joao Almeida e Juan Ayuso in 25'26" con 8" di vantaggio sulla Visma Lease a Bike di Jonas Vingegaard e 9" sulla Lidl Trek di Giulio Ciccone. Così Vingegaard ha riconquistato la maglia rossa di leader della classifica generale, con 8 secondi di vantaggio sul trio della UAE Almeida-Ayuso-Soler e 9 su Ciccone. Sesto a 19" il francese David Gaudu, che era leader della graduatoria fino a oggi.