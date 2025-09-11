Vuelta: Ganna vince la crono di Valladolid

Filippo Ganna (Visma-Lease a bike) ha vinto la crono di Valladolid, 18/a tappa della Vuelta. E' la seconda vittoria consecutiva per gli italiani in questa edizione della corsa, dopo quella ottenuta ieri da Giulio Pellizzari. Il campione olimpico di Tokyo ha impiegato 13 minuti esatti per coprire i 12.2 chilometri della frazione, tagliati di oltre la metà dagli organizzatori per evitare le proteste dei pro-Pal. Ganna ha preceduto di un secondo l'australiano Jay Vine e di otto il portoghese Joao Almeida, che ha guadagnato dieci secondi in classifica sulla maglia rossa, Jonas Vingegaard.