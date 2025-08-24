Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Vuelta: Impresa Vingegaard, cade, si rialza e vince la 2/a tappa

Ciccone beffato dal danese sul traguardo di Limone Piemonte

di Redazione Sport
24 agosto 2025
Ciccone beffato dal danese sul traguardo di Limone Piemonte

Ciccone beffato dal danese sul traguardo di Limone Piemonte

XWhatsAppPrint

Impresa di Jonas Vingegaard nella seconda tappa della Vuelta, svoltasi anche questa in territorio italiano, da Alba a Limone Piemonte lungo 159,6 km, caratterizzata dal maltempo. Il danese vincitore di due Tour de France è rimasto coinvolto in una caduta quando mancava una ventina di chilometri al traguardo, ma nonostante una vistosa 'sbucciatura' a un gomito si è rialzato, e con l'aiuto del compagno di squadra Victor Campenaerts, andato a terra e rialzatosi anche lui, è poi riuscito a rientrare in gruppo.

La tappa, con arrivo in salita, si è decisa all'ultimo chilometro e protagonista sfortunato è stato Giulio Ciccone che sembrava aver piazzato la botta vincente e invece è stato 'infilato' proprio da Vingegaard, vittorioso sul 'camoscio' abruzzese per mezza ruota. Seguono nell'ordine d'arrivo terzo David Gaudu (Groupama FDJ), quarto Egan Bernal (Ineos) e quinto Joao Almeida (UAE). Per Vingegaard c'è anche la maglia rossa di leader della classifica generale.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Maltempo

Continua a leggere tutte le notizie di sport su