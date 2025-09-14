Acquista il giornale
Vuelta, manifestanti pro-Palestina invadono percorso a Madrid

di Redazione Sport
14 settembre 2025
Centinaia di manifestanti pro-Palestina hanno invaso il percorso dell'ultima tappa della Vuelta, prima dell'arrivo dei corridori nel centro di Madrid. Sulla Gran Vía, dove i corridori dovranno percorrere più volte per un giro completo nella capitale spagnola, i manifestanti hanno abbattuto le barriere installate lungo il viale prima di procedere a piedi. Alcuni di loro intonando slogan che invitano al boicottaggio di Israele. (ANSA-AFP).

