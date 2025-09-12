Vuelta: Philipsen vince in volata la 19/a tappa

Acquista il giornale
di Redazione Sport
12 settembre 2025
Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha vinto in volata la 19/a tappa della Vuelta, la Rueda-Guijuelo di 161,9 km, che segue le due frazioni conquistate dagli italiani Giulio Pellizzari e Filippo Ganna.

Il belga ha colto il suo terzo successo in questa edizione, precedendo Mads Pedersen e Orluis Aular. Il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike) resta sempre in maglia rossa e oggi ha guadagnato quattro secondi di abbuono in un traguardo volante, portando a 44 secondi il suo vantaggio sul portoghese Joao Almeida.

Domani è prevista una dura tappa di montagna, con arrivo in cima alla Bola del Mundo, una salita di 12,4 km con una pendenza media dell'8,6%.

