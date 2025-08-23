Acquista il giornale
Vuelta: Philipsen vince la prima tappa

A Novara sprint del gruppo, la spunta il belga. Viviani è quarto

di Redazione Sport
23 agosto 2025
Il belga Jasper Philipsen ha vinto in volata la prima tappa della Vuelta, che per la prima volta nella storia è partita dall'Italia. Infatti la frazione odierna è stata da Torino-Reggia di Venaria a Novara lungo 186,1 km. Al secondo posto si è piazzato il britannico Ethan Vernon, terzo il venezuelano Aular Sanabria che ha preceduto Elia Viviani (quarto).

