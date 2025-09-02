Acquista il giornale
Vuelta: Vine vince la 10/a tappa, Vingegaard nuovo leader

di Redazione Sport
2 settembre 2025
L'australiano Jay Vine (Uae Emirates) ha vinto in solitaria la decima tappa della Vuelta, la Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua di 175,3 chilometri. Vine, al suo secondo successo in questa edizione, ha preceduto gli spagnoli Pablo Castrillo e Javier Romo. La maglia rossa di leader è tornata sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike).

Il migliore degli italiani, Giulio Ciccone, ha chiuso al sesto posto, giunto al traguardo con 1'05'' di distacco da Vine, insieme col gruppo comprendente Vingegaard. Anche nella classifica generale l'abruzzese è sesto, a 1.05'' dal danese.

