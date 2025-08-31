Vuelta: Vingegaard vince 9/a tappa, Traeen conserva maglia rossa

Colpo di Jonas Vingegaard, che ha vinto per distacco la nona tappa della Vuelta, Alfaro-Estación de esquí de Valdezcaray di 195,5 chilometri, con arrivo in quota. Il danese vincitore di due Tour ha piazzato l'allungo decisivo a undici km dall'arrivo, quando soltanto Giulio Ciccone è riuscito a tenergli la ruota. Poi però non ha resistito a un secondo allungo del danese, che alla fine si è imposto per distacco con 24" di distacco sull'olimpionico della mountain bike Tom Pidcock, secondo, e sul portoghese Joao Almeida, terzo. Ciccone alla fine si è piazzato al settimo posto, a 1'46" da Vingegaard.

Il norvegese Torstein Traeen ha conservato la maglia rossa di leader della classifica ma il suo vantaggio su Vingegaard, che adesso è secondo, si è assottigliato ed è di di 37". Al terzo posto Almeida a 1'15". Ciccone è sesto a 2'42".