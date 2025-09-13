Acquista il giornale
Vuelta: Vingegaard vince la 20/a tappa e ipoteca successo finale

Il danese arriva da solo Bola del Mundo

di Redazione Sport
13 settembre 2025
Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) ha vinto per distacco la 20/a e penultima tappa della Vuelta, assicurandosi con ogni probabilità il successo finale della corsa, domani a Madrid. Il danese è giunto da solo al traguardo in cima alla Bola del Mundo, dopo 165 chilometri di montagna, precedendo di 11 secondi lo statunitense Sepp Kuss, suo compagno di squadra nella Visma, e di 13 l'australiano Jai Hinley. Vingegaard ha ora 1'16'' di vantaggio sul suo principale rivale, il portoghese Joao Almeida.

