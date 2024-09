Vuelta: Woods vince la 13/a tappa, Roglic avvicina O'Connor

Il canadese Michael Woods (Premier Tech Woods) ha conquistato la vittoria nella 13/a tappa della Vuelta, la Lugo-Puerto de Ancares di 176 chilometri. Il 37enne nordamericano ha tagliato il traguardo con 45 secondi di vantaggio sullo svizzero Mauro Schmid e di oltre un minuto sullo spagnolo Marc Soler. L'australiano Ben O'Connor (AG2R-Decathlon) resta leader della classifica ma in questa tappa ha perso quasi due minuti del suo vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic. "Ero piuttosto cotto - ha ammesso O'Connor -. Non andavo proprio, oggi, ma credo di essere ancora in rosso, quindi almeno è una buona cosa". L'australiano affronterà la 14a tappa di domani, la più lunga della gara, 200 km tra Villafranca del Bierzo e Villablino, con un vantaggio di 1 minuto e 21 secondi, che ora sembra molto esiguo a fronte della buona forma mostrata da Roglic.