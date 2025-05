Warriors di Curry avanzano ai playoff NBA, Pacers sorprendono i Cavaliers

I Golden State Warriors di Stephen Curry hanno superato il primo turno dei playoff della Western Conference vincendo 103-89 gara-7 a Houston ed eliminando così i Rockets, mentre nell'altra partita disputata la scorsa notte in NBA gli Indiana Pacers hanno ottenuto una sorprendente vittoria per 121-112 sui Cleveland Cavaliers, dominatori della stagione, in gara-1 delle semifinali a Est.

I Warriors sono riusciti a portare a casa una qualificazione che dopo quattro partite sembrava in tasca, visto il vantaggio di 3-1, ma dopo essere stati rimontati sul 3-3 hanno dovuto conquistare il punto decisivo in trasferta per andare a giocare la semifinale contro i Minnesota Timberwolves. L'esperienza della squadra di Steph Curry ha avuto la meglio sulla giovane formazione texana ma il match winner è stato Buddy Hield, che ha segnato 33 punti. Houston ha ceduto nel finale, subendo un parziale di 12-0 che è risultato decisivo.

Hanno fatto il colpo i Pacers, quarti nella Eastern Conference dopo la stagione regolare, nella prima sfida a Cleveland. Dopo un ottimo inizio di partita, gli ospiti sono riusciti all'inizio del terzo quarto a stabilizzarsi su un vantaggio di 12 punti, resistendo al ritorno dei Cavaliers. Tyrese Haliburton (22 punti) e Andrew Nembhard (23 punti) sono stati i più prolifici di Indiana mentre per i Cavs, che hanno risentito dell'assenza di Darius Garland per infortunato, non sono bastati i 33 punti di Donovan Mitchell.