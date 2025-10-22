Wembanyama continua a crescere, ora é il più alto in Nba

Secondo gli ultimi dati contenuti nel roster dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama continua a crescere. Il francese, oggi 21enne, arrivato nell'NBA due anni fa, nell'ultima stagione ha aggiunto altri 2,5 centimetri alla sua già ragguardevole altezza, toccando quota 2,26 metri. Una misura che ne fa il giocatore più alto della National Basket Association attuale e gli ha permesso di superare i 224 centimetri di Zach Edey, centro canadese dei Memphis Grizzlies. Wemby attualmente è il sesto giocatore più alto dell'intera storia del basket nordamericano, alle spalle di Manute Bol (2.31), Gheorghe Muresan (2.31), Yao Ming (2.29), Shawn Bradley (2.29) e Tacko Fall (2.29).

Ripresosi dopo lo stop di otto mesi per curare una trombosi venosa ad una spalla che lo ha costretto a fermarsi a fine febbraio, Wembanyama inizierà la sua terza stagione in NBA a Dallas. Durante l'estate si é allenato molto per migliorare tecnicamente, ma soprattutto per aumentare forza e massa muscolare. Negli ultimi due anni ha aggiunto quasi 20 kg di muscoli, e ora risulta essere 106 chili.