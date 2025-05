WEmbrace Games 2024: Inclusione e Solidarietà allo Stadio dei Marmi di Roma

Un appuntamento carico di energia, che celebra l'inclusione, il gioco e la gioia di condividere esperienze tutti insieme, in allegria e senza alcun tipo di barriera. È ufficialmente partito il conto alla rovescia per i WEmbrace Games, in programma giovedì 12 giugno a partire dalle ore 20:00 nel suggestivo scenario dello Stadio dei Marmi di Roma. L'iniziativa a scopo benefico è ideata e organizzata dall'Associazione art4sport, fondata nel 2009 dalla campionessa paralimpica di fioretto Beatrice "Bebe" Vio Grandis insieme ai genitori.

L'edizione di quest'anno, la tredicesima, avrà come tema lo spazio, rappresentato dal titolo Space Games Edition. La serata è aperta a tutti ed è possibile prenotare il proprio posto ed effettuare una donazione su Eventbrite. Le otto squadre che prenderanno parte ai WEmbrace Games saranno composte da persone di tutte le età e provenienti da diverse parti d'Italia e del mondo, inclusi sia adulti che bambini, con e senza disabilità, che si sfideranno in tre entusiasmanti prove. Tra i partecipanti ci saranno atleti di fama internazionale e celebrità del mondo dello spettacolo, pronti a mettersi in gioco per sostenere la causa di art4sport. Ogni squadra avrà uno o più capitani "vip", i cui nomi saranno svelati nelle settimane a venire.

A raccontare la serata ci saranno due volti storici della kermesse e di Radio Deejay, Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti del Trio Medusa. L'iniziativa è accompagnata da un'ampia campagna di comunicazione multicanale, realizzata con il supporto di Roma Capitale. Grazie alla storica collaborazione con Telesia, gruppo Class Editori, nelle prossime settimane sarà inoltre trasmesso un video-spot promozionale dell'evento sul canale UpTv, che sarà visibile in tutta Italia sugli schermi collocati nei principali aeroporti e nelle stazioni della metro a Roma, Milano, Genova e Brescia.

"In questi anni, i WEmbrace Games - spiega Teresa Grandis, presidente dell'Associazione art4sport - sono diventati un punto di riferimento fondamentale tra le iniziative di art4sport, perché incarnano pienamente il nostro impegno per l'inclusione e la promozione dei valori dello sport e del gioco come strumenti di unione. Questo successo è possibile grazie al continuo sostegno dei partner e degli enti istituzionali che ci affiancano. Con l'edizione numero tredici alle porte, siamo entusiasti all'idea di un nuovo capitolo, certi che anche quest'anno vivremo tutti insieme emozioni autentiche e momenti di grande divertimento".

"I Wembrace Games - aggiunge Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale - sono la prova concreta di come lo sport sia lo strumento più efficace per abbattere le barriere e favorire l'inclusione sociale".