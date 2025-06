Wimbledon 2024: Montepremi Record e Addio ai Giudici di Linea

Cresce ancora il montepremi di Wimbledon. Per quest'anno gli organizzatori distribuiranno a giocatori e giocatrici 53,5 milioni di sterline (62,7 milioni di euro). Si tratta del 7% in più del 2024 e il doppio rispetto a quanto offerto un decennio fa, ha annunciato l'All England Lawn Tennis Club (AELTC).

L'organizzazione ha confermato l'introduzione completa del sistema elettronico di chiamata delle linee in tempo reale. Questa tecnologia, parzialmente testata lo scorso anno, segna la fine dei 147 anni di utilizzo dei giudici di linea a Wimbledon.

Al campione del torneo di singolare maschile e alla campionessa di singolare femminile andranno tre milioni di sterline (3,5 milioni di euro), 300 mila in più ciascuno rispetto allo scorso anno. Previsto un aumento del 4% per i vincitori del doppio maschile e femminile, che guadagneranno 680.000 sterline (poco meno di 800 mila euro), e un aumento del 3% per i vincitori del doppio misto, che riceveranno 135.000 sterline (poco meno di 160 mila euro). I giocatori di singolare eliminati al primo turno riceveranno 66.000 sterline (77 mila euro), ovvero il 10% in più rispetto all'anno scorso.