Dopo un primo set molto combattuto, il campione in carica Carlos Alcaraz (n. 3 del mondo) si è qualificato per il terzo turno di Wimbledon, sconfiggendo l'australiano Aleksandar Vukic (n. 69 Atp) con il punteggio di 7-6 (7/5), 6-2, 6-2. in poco meno di due ore di gioco. Il 21enne spagnolo affronterà ora l'americano Frances Tiafoe.