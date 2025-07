Wimbledon: Cobolli ai quarti, battuto Cilic

Impresa di Flavio Cobolli che raggiunge i quarti a Wimbledon. Il romano, numero 24 del ranking Atp, ha battuto il 36enne croato Marin Cilic (n.83) con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Nel prossimo turno affronterà il vincente tra l'australiano Alex De Minaur ed il serbo Novak Djokovic.

"Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo. Non avrei mai immaginato di raggiungere i quarti. Ho iniziato a giocare a tennis per questo tipo di partite e per questo tipo di torneo". Afferma Cobolli al termine dell'incontro.

"La mia famiglia è qui: mio padre che sta piangendo, mio fratello anche... E ci sono tutti i miei amici. E' un momento che non dimenticherò mai. Ora finalmente giocherò sul centrale nei quarti di finale, e me lo sono meritato. Complimenti a Marin che è un grande giocatore. Ora andrò a riposarmi per il prossimo match", Aggiunge.

Presente in tribuna il calciatore Edoardo Bove, suo amico, che ha raggiunto Wimbledon per l'incontro. Cobolli lo ha salutato ed abbracciato a fine gara.