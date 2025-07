Esordio vincente per Flavio Cobolli al torneo di Wimbledon. Il tennista romano, nel primo turno, ha superato in tre set il kazako Biebit Zhukayev con il punteggio di 6-3 7-6 (7) 6-1 in un'ora e 48 minuti di gioco. Al secondo turno Cobolli affronterà uno tra Etcheverry e Pinnington Jones.