Wimbledon: Darderi batte Choinsky, derby con Musetti al 2o turno

Luciano Darderi batte il britannico Jan Choinski per 7-5 4-6 2-6 7-5 6-2 al primo turno del torneo di Wimbledon. L'italiano al secondo turno affronterà, in un derby azzurro, Lorenzo Musetti. Si ferma, invece, la corsa di Mattia Bellucci che ha ceduto al quinto set contro lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del seeding. Il giocatore lombardo, che ha perso per 4-6 6-3 3-6 6-3 6-4, può considerarsi sfortunato in quanto il match è stato interrotto ieri sera nel momento di sua migliore forma a causa della scarsa visibilità in campo per l'orario.