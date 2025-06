Wimbledon: derby azzurro al via, Sinner pesca Nardi

Derby italiano per Jannik Sinner all'esordio dei Championships: il n.1 al mondo debutterà martedì sui prati londinesi di Wimbledon contro Luca Nardi. Così ha infatti stabilito il sorteggio all'All England Club dei tabelloni della 138esima edizione del più antico torneo di tennis.

Al primo turno Sinner, che a Wimbledon non ha mai raggiunto la finale, nel primo turno trova Nardi, n.94 al mondo, in una sfida inedita. Sulla sua strada, nella parte alta del tabellone, nel caso raggiungesse la seconda settimana, l'altoatesino potrebbe trovare lo statunitense Tommy Paul agli ottavi, Lorenzo Musetti ai quarti, Novak Djokovic (o Jack Draper, n.4 del ranking) in semifinale. L'eventuale rivincita contro Carlos Alcaraz, dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros, non arriverà prima dell'epilogo dei Championships, il 13 luglio.