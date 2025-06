Wimbledon: Fognini, "forse smetto, ci penso un paio di giorni"

"E' difficile parlare adesso, sono molto emozionato e non vi nascondo che ho pianto un po' negli spogliatoi prima di venire. È stato probabilmente il modo migliore per dire addio a Wimbledon, e forse al tennis". Fabio Fognini in conferenza stampa, dopo il ko a testa altissima contro Carlos Alcaraz, non nasconde l'emozione.

"In questo momento faccio fatica a trovare le parole - aggiunge il tennista ligure - avrò bisogno di un paio di giorni per metabolizzare e prendere una decisione...". Fognini ha analizzato gli ultimi periodi della sua carriera: "Lotto da tre anni con gli infortuni e faccio tantissima fatica nel competere. All'inizio andavo in campo e sapevo che ero competitivo, adesso invece è molto complicato. Ho fatto tutto il possibile per essere competitivo ma i risultati non arrivano e purtroppo a 38 anni e mezzo è arrivato il momento di prendere una decisione".

Però. ammette, "non mi sarei mai immaginato alla mia età di salutare Wimbledon in questo modo, è stato bellissimo e non credo ci sia maniera migliore per salutare il tennis". Gli chiedono se ne ha parlato già con sua moglie, Flavia Pennetta. "Nessuno può consigliarmi, è una decisione che spetta a me - conclude Fognini - Mi prenderò un po' di tempo, da solo. Un bicchiere di vino porterà consiglio".