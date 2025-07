Wimbledon: la russa Pavlyuchenkova si qualifica per i quarti

Anastasia Pavlyuchenkova, finalista al Roland Garros nel 2021, si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Wimbledon per la seconda volta in carriera. La russa ha superato in due set l'inglese Sonay Kartal con il punteggio di 7-6, 6-4. La partita è stata contrassegnata da un breve guasto del sistema di arbitraggio elettronico, che ha sostituito quest'anno i giudici di linea a Wimbledon. Le due hanno dovuto rigiocare un punto, un incidente che non ha impedito a Pavlyuchenkova di vincere.