Wimbledon: Musetti fuori al 1/o turno, battuto da Basilashvili

Finisce al primo turno l'avventura di Lorenzo Musetti a Wimbledon. L'italiano, che non scendeva in campo dalla semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz dalla quale si è ritirato per un infortunio, ha perso in quattro set con il 33enne georgiano Nikoloz Basilashvili (n.136 Atp) con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-1.

Musetti, numero 7 della classifica mondiale, lo scorso anno a Wimbledon si era fermato in semifinale, battuto da Nova Djokovic.