Wimbledon: Musetti, 'in campo mi sentivo uno zombie'

"Dispiace molto non essere riuscito a prepararmi bene, mi sono sentito male causa un virus intestinale la settimana scorsa, e il senso di affaticamento e spossatezza me lo sono portato dietro. Mi sembrava di essere uno zombie in campo": con amarezza Lorenzo Musetti parla della sua eliminazione al primo turno di Wimbledon per mano del georgiano Nikoloz Basilashvili.

"Dopo l'infortunio di Parigi ci sono state due settimane in cui ho lavorato senza poter fare spostamenti fino a che la lesione non si è cicatrizzata - le sue parole a Supertennis - Abbiamo cercato di velocizzare il recupero, ma purtroppo poi ho avuto anche quel malessere che mi ha ulteriormente debilitato. Non voglio però togliere meriti a Nico, sono contento per lui perché è un bravo ragazzo".

Musetti poi aggiunge: "Dopo aver perso il terzo set mi è un po' crollato il modo addosso, sentivo ancora di più la fatica e la spossatezza. Mi sembrava di essere uno zombie in campo. Ho avuto una chance sul 4 pari, quella palla break… se fossi andato avanti 2 set a 1 chissà, forse avrebbe potuto forse subire lui, ma onestamente non vedo come, con questa forma fisica, sarei riuscito ad andare avanti".