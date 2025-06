Wimbledon: Paolini al secondo turno

Jasmine Paolini taglia il traguardo del secondo turno di Wimbledon, superando in rimonta la russa Anastasjia Sevastova. Già finalista ai Championships 12 mesi fa, la n.4 del ranking mondiale parte lenta, smarrisce la prima frazione, ma in poco meno di due ore ribalta il punteggio (2-6 6-3 6-2). "All'inizio del match ero un po' nervosa, ma sono stata brava a restare concentrata. Sbagliavo molto, e ho pensato solo di stare positiva, di non lamentarmi, di sorridere. Giocare sull'erba? Non sempre mi piace, dipende dal risultato dei match", ha scherzato Paolini, che nel prossimo turno se la vedrà con la russa Kamilla Rakhimova, vincente sulla giapponese Aoi Ito (5-7 6-3 6-2).