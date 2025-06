Wimbledon: Paolini esordisce con Sevastova, Fognini con Alcaraz

Jasmine Paolini, finalista a Wimbledon dodici mesi fa, lunedì farà il suo debutto sui prati londinesi contro la lettone Anastasija Sevastova. Paolini, che ai Championships si presenta come n.4 del ranking, è stata sorteggiata nella parte alta del tabellone del singolare femminile, quella presidiata dalla n.1 al mondo, Aryna Sabalenka. Sono in totale tre le azzurre presenti nel main draw dell'All England Club: oltre a Paolini, anche Lucia Bronzetti, attesa dalla svizzera Jill Teichman, ed Elisabetta Cocciaretto, opposta alla statunitense Jessica Pegula.

Nutrita la presenza italiana tra gli uomini, che conta 11 atleti a cominciare da Jannik Sinner. Nella stessa parte (alta) del tabellone del n.1 al mondo, sorteggiato all'esordio contro Luca Nardi, sono finiti anche Lorenzo Musetti, possibile avversario di Sinner ai quarti, che se la vedrà al primo turno contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, e Flavio Cobolli, all'esordio opposto al qualificato kazako Beibit Zhukayev. Nella parte bassa del tabellone, spicca la sfida che attende Fabio Fognini, protagonista lunedì sul Centrale contro il detentore del titolo Carlos Alcaraz. Per Matteo Berrettini, possibile avversario di Alexander Zverev al terzo turno, all'esordio c'è il polacco Kamil Majchrczak. Gli altri accoppiamenti prevedono l'olandese Botic Van de Zandschulp per Matteo Arnaldi, il portoghese Jaime Faria per Lorenzo Sonego, il russo Roman Safiullin per Luciano Darderi, la wild card britannica Oliver Crawford per Mattia Bellucci e il giapponese Shintaro Mochizuki per il qualificato Giulio Zeppieri.