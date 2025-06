Wimbledon: sospesi per l'oscurità i match di Zeppieri e Arnaldi

L'oscurità ha causato la sospensione degli incontri di Giulio Zeppieri e Matteo Arnaldi a Wimbledon. Zeppieri, numero 351 del ranking, deve completare il suo match contro il giapponese Shintaro Mochizuki (n.144). Il 23enne di Latina, al debutto nel main draw a Wimbledon, ha vinto i primi due set 6-2, 6-3, ma ha perso il terzo 6-3 e il quarto 8-6 al tie-break, poi l'incontro è stato fermato. Chi vince proseguirà il suo cammino contro Karen Khachanov (n.20) che ha sconfitto in tre set Mackenzie McDonald (n.88).

Arnaldi, numero 43 del mondo, nel tabellone principale per il terzo anno di fila, dovrà completare un'impresa per riuscire superare un turno per la prima volta in carriera nel torneo. Il sanremese è sotto 7-6, 7-6 contro l'olandese Botic van de Zandschulp (n.92), nonostante sia stato in vantaggio di un break (3-1) nel secondo set.