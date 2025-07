Wimbledon: Zverev in crisi 'mi sento vuoto e solo, senza gioia'

Fuori al primo turno a Wimbledon, Alexander Zverev ha confessato un malessere profondo che oltrepassa i campi da tennis. "Forse è il caso di andare in terapia, non mi sono mai sentito così vuoto in vita mia. Non è il tennis: a volte mi sento estremamente solo - l'allarme lanciato dal 28enne tedesco dopo l'eliminazione per mano di Arthur Rinderknech -. Non mi sono mai sentito così vuoto prima d'ora. Mi sento solo, devo risolvere i problemi con me stesso. Dalla finale a Melbourne persa con Sinner mi sento così".

Dietro alla sconfitta a sorpresa nello slam londinese non si nasconde un problema fisico. "No è più mentale - ha detto il tennista -. A volte mi sento molto solo là fuori e faccio fatica di testa. Sto cercando di trovare il modo di uscire da questo buco ma continuo a ritrovarmici dentro. In generale, mi sento piuttosto solo nella vita in questo momento, il che non è affatto piacevole. È difficile per me trovare gioia al di fuori del campo da tennis in questo momento. Non è una scusa, è qualcosa che sento da mesi: mi sento davvero, davvero solo. Non so, non mi era mai successo prima e non ho risposte adesso. Forse per la prima volta nella mia vita avrò bisogno di andare in terapia.

Non è il tennis, anche quando vinco partite non c'è la sensazione che provavo prima. Ero al settimo cielo e mi sentivo motivato. Ora no. Mi sento ancora tra i primi al mondo ma essendo atleta tutto si ripercuote sul campo. Devo prima risolvere i problemi con me stesso per poterne uscire: è come la sensazione di andare a dormire e non avere motivazione per il giorno dopo. Non avere voglia di svegliarsi e andare al lavoro: è la prima volta nella mia vita che provo una cosa del genere".