Wings for Life World Run 2025: evento globale per la ricerca sulle lesioni spinali

Si avvicina la dodicesima edizione della Wings for Life World Run 2025, il più grande evento benefico di corsa al mondo. Domenica 4 maggio alle ore 13:00 e contemporaneamente in tutto il mondo, centinaia di migliaia di persone correranno o cammineranno insieme accomunate da un unico grande obiettivo: sostenere la ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale. Il 100% del ricavato delle quote d'iscrizione e delle donazioni, infatti, viene destinato a questa nobile causa.

Quest'anno le voci ufficiali della corsa in Italia saranno la nota conduttrice televisiva, Veronica Ruggeri e il seguitissimo creator digitale Ale Della Giusta (oltre 1 milione di follower tra YouTube, Tik Tok, Twitch e Instagram). I due ambassador hanno infatti prestato le loro voci per interagire con la community dei partecipanti italiani alla Wings for Life World Run, attraverso l'omonima App, che consente di prendere parte all'evento mondiale. Il 4 maggio, grazie all'App Wings for Life World Run, chiunque parteciperà sarà accompagnato e incoraggiato in cuffia da Veronica Ruggeri e "inseguito" dalla catcher car, ossia l'iconico traguardo mobile virtuale, che partirà 30 minuti dopo il via e inseguirà i partecipanti con la voce di Ale Della Giusta, mettendo fine alla loro gara una volta che li avrà raggiunti.

"Essere la motivatrice alla Wings for Life World Run è un'esperienza straordinaria - dichiara Veronica Ruggeri - In TV mi sono spesso occupata di raccontare storie di sanità e ricerca, ed è un vero onore essere parte di un evento che, a livello globale, si dedica ad un tema così importante come la ricerca di una cura per le lesioni del midollo spinale. Incoraggiare i partecipanti a correre e a superare i propri limiti, sapendo che ogni singolo passo è un avanzamento concreto in termini di solidarietà e progresso scientifico, mi riempie di orgoglio. Non vedo l'ora che sia il 4 maggio e di partecipare anche attivamente alla corsa, dove sarò io stessa ad automotivarmi".

Le fa eco Ale Della Giusta, Top Creator 2024 ai Webboh Awards: "Le sfide sono il mio pane quotidiano: ho affrontato molte avventure difficili e pericolose, che mi hanno portato a far fronte a problemi e insidie di ogni tipo, in cui ho sempre cercato di andare oltre per portare il mio pubblico con me in ogni storia che racconto. Essere la Catcher Car rappresenta una sfida doppia, verso gli altri partecipanti e con me stesso, visto che anch'io il 4 maggio parteciperò alla corsa e verrò inseguito dalla mia voce e dal "me stesso" virtuale, e dovrò perciò provare a battermi per non essere "acchiappato". Sarà un'esperienza nuova e molto elettrizzante. Nel mio lavoro ho imparato ad avere fiducia nell'umanità e in quello che si può ottenere se si agisce uniti. Ecco, la Wings for Life World Run va proprio in questa direzione: un'occasione divertente per stare insieme e, al contempo, 'fare del bene' a un livello superiore".

Per correre insieme a Veronica Ruggeri, Ale Della Giusta e molti altri ambassador e atleti del Team Red Bull, è possibile iscriversi, registrandosi su www.wingsforlifeworldrun.com e scaricando l'App disponibile su tutti i device.